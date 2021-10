Benfica esclarece lesão de Rafa

O Benfica esclareceu esta terça-feira a lesão de Rafa. Segundo o boletim clínico disponibilizado pelas águias no site oficial, o jogador - entretanto dispensado da Seleção Nacional - está a contas com "gonalgia [dor no joelho] direita, situação clínica que teve início no passado domingo, após o jogo frente o Portimonense".





"Haris Seferovic e Valentino Lázaro já se encontravam a recuperar, no Seixal, de lesões musculares na perna esquerda e coxa esquerda respetivamente", pode ler-se igualmente.