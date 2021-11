Já é conhecido o árbitro para o Benfica-Sporting

Artur Soares Dias foi o árbitro nomeado pelo Conselho de Arbitragem para ajuizar o Benfica-Sporting desta sexta-feira, anunciou esta terça-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) em comunicado. O juiz da AF Porto estará na Luz com os assistentes Rui Licínio e Paulo Soares, o quarto árbitro Cláudio Pereira e terá o auxílio na Cidade do Futebol de Hugo Miguel no VAR e de Ricardo Santos no AVAR.Quanto ao Portimonense-FC Porto, será arbitrado por Manuel Oliveira.Árbitro: Manuel OliveiraAssistentes: Tiago Leandro e Carlos Campos4.º árbitro: Marcos BrazãoVAR: Vítor FerreiraAVAR: Nuno MansoÁrbitro: Artur Soares DiasAssistentes: Rui Licínio e Paulo Soares4.º árbitro: Cláudio PereiraVAR: Hugo MiguelAVAR: Ricardo SantosÁrbitro: Hugo SilvaAssistentes: Pedro Felisberto e José Luzia4.º árbitro: Hélder CarvalhoVAR: Tiago MartinsAVAR: Flávio LimaÁrbitro: Hélder MalheiroAssistentes: Gonçalo Freire e Rui Cidade4.º árbitro: Sérgio JesusVAR: André NarcisoAVAR: Bruno JesusÁrbitro: João PinheiroAssistentes: Tiago Costa e Luciano Maia4.º árbitro: Carlos MacedoVAR: Bruno EstevesAVAR: Hugo RibeiroÁrbitro: António NobreAssistentes: Pedro Ribeiro e Nélson Pereira4.º árbitro: João Malheiro PintoVAR: Luís GodinhoAVAR: Rui TeixeiraÁrbitro: Rui CostaAssistentes: João Bessa Silva e Carlos Martins4.º árbitro: José BessaVAR: Vasco SantosAVAR: Iancu VasilicaÁrbitro: Gustavo CorreiaAssistentes: Inácio Pereira e Nuno Manso4.º árbitro: Rui LimaVAR: Tiago MartinsAVAR: Pedro MotaÁrbitro: João GonçalvesAssistentes: Álvaro Mesquita e Ângelo Carneiro4.º árbitro: André NetoVAR: Rui OliveiraAVAR: Nélson Cunha