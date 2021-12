Nélson Veríssimo convocou 23 jogadores para o jogo da 16.ª jornada da Liga Bwin como FC Porto, marcada para quinta-feira às 21 horas. O novo treinador das águias chamou todos os jogadores disponíveis. Darwin não recuperou e fica de fora do clássico.Aresentado na terça-feira como o sucessor de Jorge Jesus até ao final da temporada, Nélson Veríssimo não poderá contar além do lesionado Darwin, com o castigado Otamendi e Grimaldo, infetado com Covid-19.Helton e Odysseas;Tomás Araújo, Ferro, Morato, Gilberto, André Almeida, Valentino, Gil Dias, Vertonghen e Diogo Gonçalves;Paulo Bernardo, Pizzi, João Mário, Everton, Julian Weigl, Adel Taarabt, Meïte, Rafa e Gedson Fernandes;Gonçalo Ramos, Yaremchuk e Seferovic.