Na visita ao Dragão, Nélson Veríssimo tentava conduzir o Benfica à vitória, algo que tinha conseguido em 2020, quando liderou às águias ao triunfo frente ao Boavista, no primeiro jogo como interino. Desta feita, manteve-se a tendência nos encarnados quando existem mudanças no banco, registando-se a quarta derrota do Benfica neste milénio após chicotadas psicológicas, um número que fica aquém dos três triunfos com Nélson Veríssimo, Bruno Lage (2019) e Camacho (2002).Já Veríssimo sofreu a primeira derrota na Liga como treinador principal do Benfica, após quatro triunfos e um empate.