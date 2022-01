Entrevista a Rui Costa, em direto

há 1 horas 20:21

Rui Costa fala às 22h

Cumpridos três meses na liderança do Benfica, Rui Costa fará um balanço do seu mandato, quando o nome do clube continua sobre brasas devido às revelações das escutas do Ministério Público, no âmbito da operação 'Cartão Vermelho'. O presidente encarnado estará na BTV a partir das 22h, numa entrevista que pode seguir aqui, em direto.