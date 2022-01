O Benfica joga em casa do Arouca (19h00), num encontro da 19.ª jornada da Liga Bwin. Estas são as escolhas de Nélson Veríssimo para este jogo. Nota para Lázaro e Vertonghen, titulares na defesa, assim como Yaremchuk no ataque. Há a possibilidade de as águias atuarem em 4x3x3, dúvida que apenas ficará desfeita no início do jogo.Vlachodimos; Lázaro, Otamendi, Vertonghen e Grimaldo; Weigl, João Mário e Paulo Bernardo; Rafa, Darwin e YaremchukSuplentes: Helton, Gilberto, Everton, Diogo Gonçalves, Pizzi, André Almeida, Taarabt, Gonçalo Ramos e MoratoSiga o jogo AQUI