Nélson Veríssimo orientou ontem um treino ligeiro após a derrota em Leiria e hoje de manhã já deve contar com Rafa. Recuperado da infeção por Covid-19, o extremo pode voltar a treinar e entra assim nas opções para o jogo de quarta-feira, com o Gil Vicente. O central Otamendi também vai estar disponível para o embate com os gilistas, mas não deve aterrar a tempo de integrar o treino. Quanto a sequelas do dérbi, Vertonghen ressentiu-se da lesão no ombro esquerdo contraída no Dragão – não sendo impeditiva é algo limitativa – e Weigl que, além de ter reaberto o sobrolho num lance com Palinha, ficou mal tratado do pé direito devido a uma entrada de Matheus Nunes.