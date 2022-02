A lista de convocados do Benfica para o jogo com o Gil Vicente e duas novidades no boletim clínico

O Benfica já divulgou a lista de convocados para o jogo desta tarde, com o Gil Vicente, uma partida da 20.ª jornada da Liga Bwin que se disputa a partir das 19 horas, na Luz.Nélson Veríssimo chamou 21 jogadores para o encontro com os gilistas:Helton Leite e Vlachodimos.Vertonghen, Valentino, Otamendi, Morato, André Almeida e Grimaldo.Radonjic, Julian Weigl, Meïte, Everton, Pizzi, Diogo Gonçalves, Adel Taarabt, Rafa, João Mário, Gil Dias e Paulo Bernardo.Gonçalo Ramos e Henrique Araújo.No que diz respeito ao, o treinador do Benfica não pode contar com cinco jogadores, incluindo Yaremchuk e Giberto, recém-entrados na lista de indisponíveis.Rodrigo Pinho: pós-ligamentoplastia do LCA do joelho esquerdo.Lucas Veríssimo: pós-ligamentoplastia LCA e reparação do ponto de ângulo postero-externo do joelho direito.Seferovic: lesão muscular na perna esquerda.Yaremchuk: traumatismo do globo ocular direito.Gilberto: amigdalite bacteriana.