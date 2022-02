O onze do Benfica para o jogo com o Gil Vicente

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Vindo da derrota na final da Allianz Cup, o Benfica volta esta quarta-feira aos jogos do campeonato, defrontando pelas 19 horas, no Estádio da Luz, o Gil Vicente, uma das equipas sensação da atual temporada. Eis os onze de ambas as equipas para este duelo.: Odysseas; André Almeida, Otamendi, Vertonghen e Grimaldo; Diogo Gonçalves, Meïte, Weigl e Everton; Paulo Bernardo e Gonçalo Ramos: Hélton; João Mário, Pizzi, Valentino Lázaro, Nemanja, Rafa, Henrique Araújo, Taarabt e Morato: Andrew; Zé Carlos, Lucas Cunha, Rúben Fernandes, Talocha; Aburjania, Fujimoto, Pedrinho; Léautey, Samuel Lino, Fran Navarro: Brian, Diogo, Hackman, Bilel, Boubacar, Calero, Jean Irmer, Henrique Gomes e Matheus Bueno