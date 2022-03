Grimaldo na lista da Juventus

A Juventus pondera contratar Grimaldo no verão, segundo o ‘Tuttosport’. O clube de Turim considera que o ciclo de Alex Sandro está a chegar ao fim e equaciona vendê-lo já na próxima janela de transferências, ainda que o contrato só termine em 2023. Nesse sentido, o jogador do Benfica consta de uma lista de alvos prioritários para reforçar a posição de lateral-esquerdo. No entanto, a direção do emblema italiano espera ter concorrência apertada. Como já foi noticiado, o Barcelona também deseja o ‘3’ dos encarnados, que foi formado em La Masia e que nunca escondeu o sonho em voltar.