A lista de convocados do Benfica para o jogo com o Ajax

O Benfica divulgou esta segunda-feira os convocados para o jogo de amanhã (20h00) com o Ajax, da 2.ª mão dos 'oitavos' da Liga dos Campeões.Recorde-se que as águias, que treinaram na manhã desta segunda-feira no Seixal antes da viagem para Amesterdão, deslocam-se à Holanda depois de um empate (2-2) no Estádio da Luz.Lucas Veríssimo, Rodrigo Pinho (com lesões prolongadas) e Seferovic continuam fora dos eleitos do treinador Nélson Veríssimo, enquanto Gilberto, Yaremchuk e Otamendi estão de regresso à convocatória.Svilar, Odysseas e Helton;Valentino, Gilberto, André Almeida, Otamendi, Grimaldo, Vertonghen, Morato e Tomás Araújo;Everton, Meïte, João Mário, Diogo Gonçalves, Rafa, Weigl, Taarabt, Gil Dias, Nemanja e Paulo Bernardo;Yaremchuk, Gonçalo Ramos, Darwin e Henrique Araújo.