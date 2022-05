Schmidt em cima dos dossiês

Terminada a temporada pelo PSV, Roger Schmidt já está focado em exclusivo no Benfica e mantém-se em cima de todos os dossiês relativos às transferências, tanto em torno das entradas como das saídas. Nesse sentido, o técnico alemão já sabe, por exemplo, que será praticamente impossível contar com Darwin Núñez no plantel da próxima época. Tal como noticiamos na peça ao lado, o dinheiro da venda do uruguaio vai precisamente permitir a entrada de alguns dos reforços pedidos pelo técnico alemão.Nesse sentido, todos os jogadores que têm sido sondados pela SAD dos encarnados têm o aval de Roger Schmidt. David Neres, Ricardo Horta, Alexander Bah ou Mihailo Ristic são alguns dos jogadores na agenda das águias, como temos vindo a noticiar, e que Schmidt gostaria de ver no plantel da próxima temporada. Já Götze é prioritário para o treinador.Por agora, o alemão trabalha ainda à distância de Lisboa e da restante estrutura dos encarnados. Schmidt fechou o ciclo no clube de Eindhoven anteontem, com a vitória frente ao Zwolle, por 2-1, na última jornada da liga holandesa e vai gozar alguns dias de descanso. Ainda sem uma data confirmada para viajar rumo a Portugal, o técnico, de 55 anos, terá um contrato de dois anos, além de outro por opção.