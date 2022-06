há 59 min 21:16

Rui Costa: «Escolhemos um treinador que mudará certamente o paradigma»

Rui Costa discursa no início da AG e fala do futebol:



"Não tivemos a nível interno a mesma excelência demonstrada no plano internacional, onde passados seis anos voltamos aos 'quartos' da Liga dos Campeões e os nossos jovens conquistaram pela primeira vez a UEFA Youth League. Sabíamos que não ia ser um ano fácil, foi um ano que ficou abaixo dos pergaminhos que o Benfica exige, não estou satisfeito e sei que nenhum de vós estará. Por esse motivo, iniciámos já uma alteração na estrutura do futebol e escolhemos um treinador que mudará certamente o paradigma do que pretendemos para o futuro. Com o objetivo de tornar a equipa cada vez mais competitiva, sendo certo que a formação ocupará sempre lugar especial na definição do plantel."