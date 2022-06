O avançado Yaremchuk é baixa na seleção da Ucrânia para o desafio de hoje, em Lodz, frente à Irlanda. "Está lesionado num tornozelo e vai realizar uma ressonância magnética para vermos qual o ponto da situação", revelou o selecionador ucraniano, Oleksandr Petrakov, na conferência de imprensa de antevisão da partida com os irlandeses, referente ao Grupo B1 da Liga das Nações.Já o central Jan Vertonghen continua ao serviço da seleção da Bélgica e só entra de férias hoje, após o embate com a Polónia referente à 4ª jornada do Grupo A3. "Último treino da época...", escreveu ontem o defesa, de 35 anos, no Instagram como legenda de três fotografias da sessão de trabalho. Caso seja utilizado hoje, o jogador do Benfica fará o 52º desafio oficial da época 2021/22.