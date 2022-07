Benfica conhece adversário na Champions

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

AEK Larnaca e Midtjylland discutem hoje, a partir das 16h30, a qualificação para a 3ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Depois do empate (1-1) de há uma semana, cipriotas e dinamarqueses procuram seguir em frente, sabendo que quem passar vai defrontar o Benfica, a 2 e 9 de agosto.

Com todos os jogadores à disposição, o técnico do AEK, José Luis Oltra, admitiu "uma ou duas alterações" no onze que alinhou na Dinamarca. "Temos de fazer um jogo histórico", frisa o espanhol, de 53 anos.

A equipa nórdica vai encontrar alta temperaturas no Chipre, bem acima dos 30º, mas isso não serve de desculpa ao médio Raphael Onyedika, de 21 anos. "Não há outra opção a não ser vencer. Temos que passar à eliminatória seguinte e, por isso, temos de arriscar."