Benfica já conhece os possíveis adversários caso se apure para o playoff da Liga dos Campeões

há 1 horas 11:12

Vencedor do Dínamo Kiev-Sturm Graz no caminho do Benfica

Vencedor do Dínamo Kiev-Sturm Graz no caminho do Benfica no playoff da Liga dos Campeões. A 1.ª mão da eliminatória disputa-se a 16 ou 17 de agosto, enquanto a 2.ª mão joga-se a 23 e 24 de agosto.



De realçar que, para chegar ao playoff e defrontar ucranianos ou austríacos, o Benfica tem de bater primeiro os dinamarqueses do Midtjylland, adversário que defronta esta noite, na Luz, a partir das 20 horas, em jogo da 1.ª mão da 3.ª pré-eliminatória da prova. O encontro da 2.ª mão vai realizar-se no dia 9 (terça-feira), na Dinamarca.