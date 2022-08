Darwin torce pelas águias

Darwin vive um arranque prometedor ao serviço do Liverpool, tendo ontem voltado a marcar e a assistir, no empate com o Fulham, mas não esquece o Benfica. No final do primeiro encontro dos reds na Premier League, o internacional uruguaio fez questão de deixar umas palavras aos adeptos do clube que deixou no final da última temporada."Queria mandar uma mensagem para todos os benfiquistas, que sempre me apoiaram desde o primeiro minuto. Quero desejar o melhor para este ano e que tudo corra bem", afirmou, em declarações à Eleven Sports, o avançado, que pode acabar por render 100 milhões de euros aos cofres das águias.