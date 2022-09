há 26 min 21:39

Rui Costa: «Privilegiamos a vertente desportiva»

Rui Costa no início da AG:



"Com enorme honra que me apresento diante vós para para discutirmos e aprovarmos o Relatório e Contas, numa Assembleia que seja marcada, uma vez mais, pela exigência e elevação que sempre nos caracterizam. No fundo, uma AG à Benfica e que orgulhe todos os benfiquistas



Apresentamos resultados negativos. Mas como vos prometi nesta mesma sala, privilegiamos a vertente desportiva, nunca perdendo de vista a solidez económica do clube. Estamos certos que dotamos as nossas equipas de maior qualidade, aumentando a sua competitividade. O início da nossa equipa de futebol, as sete supertaças conquistadas neste início de época, a entrada na Liga dos Campeões no basquetebol – feito histórico na modalidade em Portugal -, a presença na Liga dos Campeões da nossa equipa de futebol feminino, as conquistas dos nossos atletas olímpicos são prova disso mesmo. Ainda que estejamos numa fase embriorinária da temporada, os sinais são positivos, mas também sabemos que há muito para fazer



Quero desde já manifestar o meu agradecimento pelo compromisso e dedicação de todos os sócios. Que bonito tem sido o ambiente que temos vivido nos nossos pavilhões e no nosso estádio. Os sócios são e serão sempre a grande força do nosso clube."