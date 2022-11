O Benfica recebe este domingo à tarde o Gil Vicente, em jogo da 13.ª jornada da Liga Bwin, com apito inicial marcado para as 18 horas. Roger Schmidt aposta no seguinte onze para o encontro no Estádio da Luz.Vlachodimos; Bah, António Silva, Otamendi e Grimaldo; Florentino e Enzo; Neres, Rafa e João Mário; Gonçalo RamosSuplentes: Helton, Gilberto, Lucas Veríssimo, João Victor, Brooks, Ristic, Chiquinho, Diogo Gonçalves e Musa.Siga o jogo AQUI