há 3 horas 13:06

Segue-se o Moreirense

Depois da partida com os sevilhanos, os homens de Roger Schmidt voltam à competição no sábado com o Moreirense, na tentativa de garantir os quartos-de-final da Allianz Cup. Mas o mês de dezembro não terminará sem mais um encontro importante para as águias. É que o Benfica desloca-se ao Minho no penúltimo dia do ano para defrontar o Sp. Braga em jogo da 14ª jornada da Liga Bwin. Os bracarenses assumem, por esta altura, o terceiro lugar do campeonato, com menos nove pontos do que o clube da Luz.