Apesar da eliminação, os benfiquistas estiveram largos minutos a aplaudir a equipa após o final do encontro e, especialmente, Roger Schmidt. O conjunto encarnado, como de resto é habitual, dirigiu-se aos adeptos presentes nas bancadas - em clara maioria, estima-se que tenham estado cerca de 3 mil -, e para além do apoio que recebeu, ouviu um pedido muito claro."Benfica, dá-me o 38", entoou a falange adepta em Moreira de Cónegos, reconhecendo o esforço do grupo, que agradeceu com aplausos. Contudo, os jogadores do plantel encarnado não esconderam o desânimo assim que soou o apito final. Mesmo que sem ouvir um único assobio, a equipa cumprimentou-se com semblante pesado, depois de ter alimentado até ao fim a esperança de passar aos quartos-de-final da Allianz Cup, prova que o treinador alemão garantiu que os encarnados queriam vencer.