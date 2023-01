O Benfica joga no terreno do Arouca, às 21h15, para a 18.ª jornada da Liga Bwin. Estas são as escolhas de Roger Schmidt para este encontro. Confirma-se que Enzo Fernández fica de fora, como Record havia adiantado . Nota para Draxler, que nem no banco está.: Arruabarrena; Bogdan Milovanov, João Basso, Opoku e Quaresma; Soro, David Simão e Morlaye Sylla; Alan Ruiz, Antony e Michel.: João Valido, Arsénio, Bruno Marques, Uri, Yaw Moses, Pedro Moreira, Galovic e Rafael Fernandes.: Vlachodimos; Bah, António Silva, Otamendi e Grimaldo; Florentino e Chiquinho; Neres, João Mário e Aursnes; Gonçalo Guedes.: Samuel Soares, Leo Kokubo, Gilberto, Lucas Verissimo, Tengstedt, Ristic, Musa, João Neves e Morato.Siga o jogo AQUI