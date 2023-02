O Boavista, a pressão do FC Porto e os elogios a Chiquinho: tudo o que disse Roger Schmidt

Roger Schmidt fez este domingo a antevisão do jogo com o Boavista, marcado para segunda-feira às 21h15 na Luz."Nós nunca sabemos qual a abordagem do adversário. Eles já jogaram com 3 atrás, no último jogo jogaram com 4 defesas. Amanhã veremos, estamos preparados para os dois cenários. Tivemos a mesma situação na quarta-feira passada. Estamos habituados a isto. No final das contas, tentamos concentrar-nos em nós. Sabemos que o Boavista é uma boa equipa, jogámos um belíssimo jogo contra eles há uns meses e merecemos a vitória. Amanhã também teremos de ter um desempenho de excelência, estamos preparados para isso"."Não vi o jogo de ontem. Estamos sob pressão toda a temporada, é normal. Estamos em competição, contra equipas muito boas, e não é fácil sermos campeões. Mesmo quando tínhamos mais vantagem, sempre disse isso, faltam muitos jogos. Estamos à espera de uma corrida complicada. Estamos preparados e temos de nos concentrar em nós. Não estamos concentrados nos resultados dos adversários. Temos de fazer 90 minutos de topo, jogar para a frente, defender bem... É nisso que estamos a pensar, nada mais. Não olho para a tabela todos os dias. Os resultados e a posição na tabela são consequência do que se faz em campo. Na Liga dos Campeões fizemos um bom jogo, estamos confiantes, mas respeitamos este adversário e todos os outros"."Quando falo da minha mentalidade e atitude, falo da abordagem de todos. Estamos todos exatamente na mesma página. Vejo muita confiança e felicidade na nossa equipa. Já disse tudo na última resposta"."Acho que é sempre um desafio estarmos preparados, não interesse se jogámos para a Champions ou não. Estar preparado para o próximo jogo é a nossa principal tarefa. Tenho de preparar os jogadores a nível tático, físico e mental. Do que vimos até agora nesta temporada, estamos preparados. Para nós, é sempre especial jogar em casa. Este ano ainda não tivemos muitos jogos em casa e é sempre motivação adicional. Acho que agora não é a altura certa para chegar a nenhuma conclusão sobre a Liga portuguesa. Vamos a meio da temporada, e o que posso dizer é que é uma competição dura, com jogos difíceis contra equipas de qualidade, com treinadores igualmente de qualidade. É uma competição de que gosto. Ainda faltam muitas jornadas, no final da temporada talvez possamos falar melhor disto"."Ainda não tinha ouvido isso. Terei de perguntar aos jogadores a razão de ser dessa alcunha. Há algumas semelhanças, sobretudo quando se trata de reter a bola, o Chiquinho é muito bom nisso e era uma das grandes qualidades de Zidane, que foi um dos melhores médios de sempre. Ainda são precisos alguns jogos para chegar ao mesmo nível... O que posso dizer é que estou muito satisfeito com o Chiquinho. Já tinha demonstrado que tinha qualidade, mas era difícil para ele ser titular. Mas tal como não me canso de dizer, quando os jogadores aproveitarem o treino e tiverem atitude positiva, poderão ser recompensados por todo o trabalho que vão fazendo, ele é um exemplo excelente disso. Modificámos a posição dele, pode jogar no meio-campo ofensivo, mas olhando para o perfil dele, encaixa a criar jogadas, segurar jogo... O seu comportamento é bom. Corre muito, tem bom toque de bola, é bom no um para um... Ele saiu-se bem no treino e tem tido minutos depois da saída do Enzo. Quando teve oportunidade de ocupar esta posição no onze teve bons desempenhos, e agora está a ganhar confiança e a jogar cada vez melhor. É um jogador muito fiável e um excelente exemplo de tudo isto. É um exemplo de que ainda se pode atingir novos níveis com aquela idade".