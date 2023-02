Rafa "em condições", a pressão de ser campeão e o efeito das notícias no plantel: tudo o que disse Schmidt

Roger Schmidt faz esta sexta-feira a antevisão do jogo com o Vizela, encontro da 22.ª jornada da Liga Bwin agendado para amanhã (20H30)."Espero um jogo difícil. O Vizela tem tido bons desempenhos esta temporada, vimos o que aconteceu no jogo contra eles em casa, marcámos no último minuto. Já demonstraram que acreditam em si próprios, têm qualidade individual, são velozes. Tentam encontrar soluções, e não é fácil jogar contra eles, especialmente quando estão em casa. Têm jogado muito com 4 defesas, mas têm abordagens diferentes, estamos habituados a não saber como os adversários vão jogar. Estamos preparados para tudo. Precisamos de estar muito concentrados e preparados para um jogo difícil. Penso que no último jogo demonstrámos que se a história do jogo não estiver a cair para o nosso lado, acreditamos sempre em nós e, se for preciso marcar no fim, marcamos. Estamos confiantes"."Quer que lhe diga o 11 inicial? (sorriso) Ainda estou a pensar nisso. Mas percebo o que querem dizer. Foi boa ideia introduzir o David Neres no último jogo porque não tínhamos marcado na primeira parte, mas já tínhamos tido grandes oportunidades. Seja como for, esta temporada marcamos muito mas também falhámos oportunidades. Queremos melhorar nisso, amanhã veremos como estão os jogadores e tomaremos a decisão certa. O 11 inicial é apenas o 11 inicial, o nosso banco é muito importante. O David Neres e o Guedes trouxeram mais energia e são jogadores que são sempre opções para o 11, estão em boa forma. Nos últimos jogos entraram o Gonçalo Ramos e o Rafa no 11, precisavam de ganhar ritmo depois das lesões. Já fizeram dois jogos. Temos várias opções mas também precisamos de um banco forte"."O Rafa está bem. Sofre sempre muitas faltas, mas não há qualquer problema, está em condições. Quanto à pressão, faltam 13 jogos para sermos campeões. No início faltavam 34. A pressão não está a aumentar, mas continua a existir. Queremos dar aos adeptos uma alegria, queremos vencer o campeonato e estamos a trabalhar nesse sentido. No final da temporada são precisos muitos pontos. Somos a única equipa que tem a vitória nas suas mãos, e queremos manter isto assim. Temos de estar concentrados e sabemos que é difícil vencer jogos, sobretudo fora. O Vizela é uma boa equipa, que nós respeitamos, e vamos dar tudo para vencer e sair com os três pontos"."Estou muito contente por poder contar com ele. É preciso encontrar um equilíbrio na equipa e ele é um jogador que dá isso, é muito completo. É muito bom, se calhar é quem corre mais na nossa equipa. Corre 13 ou 14 quilómetros por jogo, independentemente de onde joga. É muito inteligente e tem um futebol de grande qualidade. Este tipo de jogador é sempre essencial a todas as equipas, e é por isso que estou tão contente por contar com ele. Mas também estou surpreendido por se ter desenvolvido tão rapidamente. Consegue ajustar o seu comportamento mediante a posição em que está a jogar, consegue jogar em todas as posições... Mantém sempre o mesmo nível. Estou muito feliz por podermos contar com ele, mas à volta dele também há jogadores muito bons. Todos beneficiam do estilo de jogo e com os jogadores que os rodeiam. Neste momento há muitos jogadores a jogarem bem. Uma equipa que joga bem traz benefícios a título individual, e Aursnes é um exemplo disso. É um jogador muito importante"."Claro que sim. Acho que Guedes já demonstrou que pode ser muito importante. Já fez jogos muito bons, até quando não esteve no 11. Nos últimos dois jogos entrou muito bem, e até numa altura em que o Gonçalo Ramos estava fora por lesão... Guedes pode jogar como ponta-de-lança ou mais atrás do ponta-de-lança. São as melhores posições para ele. Como ponta-de-lança principal também jogou bem, claro que podem jogar juntos"."Isso não afeta o grupo. Vejo-os concentrados nos treinos e muito bem dispostos. Este tipo de coisas acontecem nos bastidores e, para ser sincero, não sei nada disto e não estou concentrado disso. Não vejo que tenha qualquer efeito nos jogadores".