A hipótese de vencer a Champions, a renovação com o Benfica e um onze que não está decidido: tudo o que disse Schmidt

À BTV, antes da conferência de imprensa:

Conferência





Roger Schmidt e António Silva fizeram esta segunda-feira a antevisão ao jogo com o Club Brugge, encontro da 2.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões agendado para amanhã às 20 horas."Espero um jogo de Liga dos Campeões. É sempre especial jogar na Champions, especialmente na fase a eliminar. Ganhámos o primeiro jogo em Brugge, a situação é boa mas ainda nada está feito. Esperamos que o adversário faça tudo para virar a eliminatória. Acreditamos em nós, queremos jogar bom futebol e mostrar que merecemos estar nos quartos de final. Relaxar não é a nossa atitude. Já mostrámos várias vezes que estamos sempre focados nos 90 minutos. A verdade acontece em campo. Estamos no intervalo desta eliminatória. Sabemos que eles têm armas perigosas e temos de estar organizados"."Esperamos uma equipa que vai lutar pelo acesso aos 'quartos'. Já jogámos um jogo contra eles, ganhámos lá, e se eles se quiserem qualificar precisam de mais de dois golos. Claro que têm de jogar ao ataque para o fazer, mas temos de ver se o vão fazer desde o início. Nunca sabemos qual é o plano do adversário e é por isso que nos focamos em nós. Acreditamos em nós, e amanhã vamos dar o nosso melhor ao longo dos 90 minutos. Queremos mostrar que merecemos o acesso aos 'quartos'. Espero um jogo difícil, vi muita qualidade individual na equipa do Club Brugge, e mesmo não estando no melhor momento, sei que a têm. Se tiverem um dia bom, podem criar-nos muitas dificuldades. Temos de nos apoiar uns aos outros, tal como fizemos em Brugge, e temos de acreditar em nós, na nossa capacidade ofensiva. Estamos preparados para um jogo intenso e para mostrar bom futebol"."Acho que todas as equipas que estão nesta fase podem ganhar, mas não com a mesma probabilidade. Claro que as equipas com menos orçamento têm menos chances, para as que têm mais, é maior essa chance. Mas nada é impossível no futebol. Neste momento estamos muito focados em chegar aos 'quartos', que para um clube como o Benfica seria uma grande conquista. Passo a passo e amanhã vamos tentar cumprir o objetivo"."Toda a equipa está apta, menos o Draxler e o Ristic. Todos os outros estão prontos para amanhã"."Neste momento não tem significado porque ainda não o fizemos. Depois do jogo de amanhã podemos falar disso caso consigamos a qualificação, mas por agora estamos concentrados no jogo. Respeito o futebol e o adversário, nada está feito"."Já disse algumas vezes que estou muito feliz por fazer parte do Benfica. Estou completamente focado no meu trabalho. Tenho contrato, ainda tenho mais um ano aqui. Claro que a certo ponto vamos conversar sobre isso, mas neste momento há coisas mais importantes a ter em conta. Estamos a fazer uma temporada muito boa mas, na minha experiência, também é importante aquilo que acontece no final da época. Estamos num momento decisivo para alcançar um feito especial, e o nosso foco está precisamente aí"."Vou pensar nisso. Ainda não está decidido. Estou feliz por ter todos disponíveis. Com o Chiquinho e o Guedes, já que havia um ponto de interrogação sobre eles... Hoje soubemos que estão preparados e são mais dois para ajudar. Agora preciso de pensar qual será a melhor opção para amanhã. Aursnes pode jogar mais avançado ou recuado, acho que pode jogar praticamente em todas as posições. Precisamos de suplentes de topo, e acho que o Neres e o Guedes deram um grande exemplo na 1.ª mão, mostraram que os suplentes podem ser essenciais. Precisamos disso amanhã novamente".