Os elogios de Thierry Henry a Gonçalo Ramos, o segredo de Florentino e o jogo na Madeira: tudo o que disse Schmidt

Roger Schmidt fez este sábado a conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Marítimo, partida da 24.ª jornada agendado para amanhã, na Madeira (18 horas)."Penso que ambas precisam dos três pontos. O Marítimo está numa situação difícil, luta pela permanência, joga em casa e vai fazer tudo pela vitória. Para nós é importante somar os 3 pontos e ganhar o jogo. Espero um grande desempenho das duas equipas, o Marítimo tem mostrado, sobretudo em casa, que tem confiança, são corajosos na posse de bola e vai ser uma tarefa difícil para nós. Mas estamos num bom momento, preparados para amanhã.""Não li nada disso, não sei de nada e não posso pronunciar-me. O Gonçalo está concentrado, está a jogar bem, não apenas na terça-feira passada, mas toda a época. Estou muito feliz com ele, gosto da atitude, é um jogador de equipa, trabalha duro como ponta de lança e marca golos. Sendo jovem e jogando assim na Liga dos Campeões, todos os olhos se viram para ele. Estamos contentes.""É uma pena... O Draxler já estava de fora o resto da temporada. O Gonçalo voltou [ao Benfica], vinha motivado para jogar pelo seu clube, entrosou-se bem, fez bons jogos. Tínhamos alguns problemas, estava com problemas com o joelho há algumas semanas e chegou a um ponto em que não podia continuar. A decisão do departamento médico e do jogador foi a operação. Não sou perito, mas penso que está fora entre 4 a 6 semanas.""Não há segredo. Desde o primeiro dia, logo na pré-temporada, vi um jogador muito motivado, tem mostrado sempre muita qualidade, adaptou-se muito a bem este tipo de jogo, é um médio-centro extraordinário, com e sem bola. É uma posição importante, ele joga a um nível elevado a época toda, também nos jogos internacionais. O segredo é ele próprio, tem tido bons desempenhos e uma atitude muito profissional, excelente. Jogou com jogadores diferentes e isso mostra que é capaz de se adaptar bem. Quando a equipa joga como um todo, isso faz com que seja mais fácil para o grupo, eles ficam confiantes e podem jogar no seu melhor. O Florentino é um exemplo disso. Se é uma opção para a Seleção? É uma decisão para o selecionador. Eu gosto muito dele e sempre o gostei de o ver nesta posição.""Sempre que o FC Porto joga antes de nós perguntam-me isso. Para nós não muda nada. Cada encontro é um obstáculo e isso não tem qualquer impacto no nosso jogo.""Ele deu o troféu ao Gonçalo Ramos porque na sua opinião o Gonçalo merecia mais. Isso mostra personalidade dele. A Seleção? O Rafa ponderou muito bem esse passo, foi uma declaração muito clara da sua parte e acho que não vai mudar a sua posição."