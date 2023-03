O Benfica regressou aos treinos com o plantel quase completo, depois dos compromissos das seleções. Dos 12 jogadores convocados, nove já estiveram ontem à ordens de Roger Schmidt, no Benfica Campus. Em contagem decrescente para a visita ao Rio Ave, no domingo, faltaram apenas o central Otamendi, o médio Aursnes e o avançado Musa, que devem juntar-se hoje ao grupo. Por sua vez, António Silva, João Mário, Gonçalo Ramos, Vlachodmis, Bah, Samuel Soares, André Gomes, João Neves e Schjelderup já se apresentaram. O encontro com os vila-condenses, a contar para a 26ª jornada da Liga Bwin, que tem início marcado para as 18h00.