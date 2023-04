Em direto: siga a conferência de Roger Schmidt de antevisão ao jogo com o Rio Ave

Um dia depois de ter renovado contrato com o Benfica, Roger Schmidt faz este sábado a antevisão ao jogo com o Rio Ave, encontro agendado para as 18 horas de amanhã em Vila do Conde."Estamos contentes pelo facto dos jogadores terem todos regressado bem das seleções. Tiveram alguns dias para treinar, a equipa está a treinar bem, concentrada. Estamos pronto para amanhã. Depois destas pausas é sempre complicada, perde-se um pouco o ritmo, mas o que vi foi muito bom. Basta ver os jogos do Rio Ave contra as grandes equipas para perceber que são uma equipa muito boa. Jogam um futebol agressivo, físico, e têm muita qualidade no ataque. Não vai ser fácil mas sabemos que precisamos dos três pontos, estamos desejosos para jogar o jogo de amanhã"."Espero que sim, foi por isso que assinei o contrato. Para mim foi muito fácil. Já tinha dito várias vezes que tínhamos muito tempo, o contrato não acabava este ano. Mas o clube perguntou-me e eu gostei que tivessem essa vontade. Falei com a minha família e acabou por ser uma decisão simples. Gosto muito do Benfica, acredito no clube, nos adeptos, nos jogadores, no staff. Acho que é um lugar extraordinário para viver o futebol, lutar por títulos e, ao fim ao cabo, foi por isso que a decisão foi rápida. É um tema que está encerrado. Agora queremos é jogar bom futebol nos próximos anos, mas temos de nos concentrar no próximo jogo"."Porque fica resolvido. Foi uma negociação muito fácil. Tenho uma excelente relação com os responsáveis do Benfica e quando me perguntaram falámos sobre isto. Foi fácil encontrar uma solução que agradasse ambas as partes. É algo que não vai ter qualquer impacto na situação atual"."Já estava à espera dessa pergunta... É uma boa razão para revisitar esta questão. Claro que agora estou concentrado no final da temporada, mas depois vou pensar nisso. Talvez fosse bom aprender português. Vou estar pelo menos mais três anos em Portugal, seria excelente aprender a língua. Espero conseguir".