"Jogar à Benfica", elogios ao FC Porto e uma "grande oportunidade": tudo o que disse Roger Schmidt

Roger Schmidt fez esta quinta-feira a antevisão ao clássico com o FC Porto, partida da 27.ª jornada da Liga Bwin agendada para amanhã na Luz (18 horas)."Espero um grande jogo, o 1.º contra o 2.º classificado. É um jogo grande, são duas equipas com muita qualidade. Estamos todos desejosos de jogar. Vamos tentar ao máximo fazer o nosso melhor e vencer. Tivemos uma boa semana, os jogadores estão muito bem, concentrados e felizes. Sabemos que podemos esperar um adversário de muita qualidade mas estamos muito confiantes. Já fizemos muitos jogos em casa esta temporada e estamos concentrados no que temos de fazer em campo"."Já respondi várias vezes à questão dos favoritos. Não me compete dizer quem é favorito. Estamos completamente concentrados no jogo que queremos fazer, no que queremos fazer em campo. A situação na Liga é clara: temos 10 pontos a mais e jogamos em casa contra o FC Porto, não podemos ignorar que é um jogo importante para ambas as equipas. É uma grande oportunidade para as duas equipas, no final dos 90 minutos veremos como estão as coisas"."É um jogo muito importante, mas para mim não é o jogo mais importante. O mais importante é sempre o próximo, e amanhã só é o mais importante por isso mesmo. Já jogámos grandes jogos, desde a qualificação para a Liga dos Campeões... Tivemos muita pressão e amanhã temos mais uma grande oportunidade. É assim que vejo as coisas. Para os adeptos de Benfica e FC Porto é um grande jogo. Enquanto treinador, a minha tarefa é preparar os jogadores, e precisamos de jogar no nosso máximo, é nisso que estamos concentrados"."Já sabem a minha resposta... Claro que não. É a 27.ª jornada. Temos 10 pontos de vantagem, e isso também é claro. Se vencermos, a probabilidade é maior do que se não vencermos. É um jogo importante, mas até sermos campeões, não me sinto campeão"."O que aconteceu na temporada passada não é importante para mim. Já disse tudo acerca dessa questão"."Não vou falar disso. O FC Porto é uma equipa muito boa, muito forte individualmente, com um treinador muito experiente e que venceu muitos jogos nos últimos anos. Temos de estar preparados para uma equipa muito concentrada e que fará tudo para fazer um bom jogo amanhã. Conhecemo-nos bem, sabemos como eles jogam, como defendem... Não precisamos de nos concentrar em algo concreto, temos de estar preparados e respeitar o adversário. Temos de estar muito concentrados e acreditar em nós próprios, essa tem sido a chave ao longo da temporada. Há sempre ajustes a fazer em relação ao adversário, mas amanhã vamos jogar à Benfica".