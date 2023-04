Em direto: siga a conferência de Roger Schmidt de antevisão ao jogo com o Estoril

Roger Schmidt faz este sábado a antevisão ao jogo com o Estoril, partida da 29.ª jornada agendada para amanhã, às 18 horas, no Estádio da Luz."São sempre jogos difíceis. Estamos a chegar ao final da temporada, às últimas semanas. O Estoril está em risco de descida e nas últimas semanas vimos uma equipa que ainda acredita, que joga futebol com muita intensidade, sobretudo defensivamente, com muitos jogadores atrás da bola. São disciplinados, tentam jogar no contra-ataque. Basta ver os jogos fora contra outras equipas de topo, penso que estiveram bem. Espero um jogo em que temos de estar concentrados e encontrar soluções, como já fizemos esta temporada. Temos de evitar momentos de transição e de contra-ataque. Jogamos em casa e temos o grande objetivo de vencer o campeonato, queremos fazer um bom jogo e vencer"."Já há algum tempo me fizeram essa pergunta, pediram-me para rever a temporada antes do seu fim. Só me posso pronunciar depois do último jogo. Até agora, acho que os jogadores têm estado muito bem. Somos uma equipa nova, muitos jogadores desempenham um papel novo, com responsabilidade. Quando vejo o desempenho e mentalidade dos jogadores... Até agora diria que estão a fazer um trabalho fantástico. Porém, temos de levar isto até ao fim, temos de demonstrar que somos capazes de nos concentrarmos e estarmos focados para sermos campeões. Se conseguirmos, será fantástico. A minha opinião é essa, mas queremos ir passo a passo e jogo a jogo, estamos focados em vencer o jogo de amanhã, seria muito bom para nós voltar a ganhar. Estamos muito motivados e concentrados, vejo a equipa muito bem e amanhã vamos tentar responder em campo"."Não sei, não tenho comentários relativamente a esse assunto"."Já falei disso algumas vezes. Estou impressionado com a qualidade do futebol em Portugal, com a qualidade dos treinadores. É difícil ser campeão em Portugal, com o Sporting, FC Porto e Sp. Braga, são ótimas equipas. Todas estas equipas mostraram na Liga e nas competições internacionais que são muito boas. Tal como viu, nós, FC Porto, Sporting na Liga dos Campeões e Sp. Braga na Liga Europa... Bons resultados e bom futebol. Para mim está claro, o futebol é de boa qualidade. Cada Liga tem a sua cultura, e em Portugal é assim. Por vezes joga-se em grandes estádios, outras vezes em estádios menores com menos adeptos, mas gosto da experiência. Estou muito contente e foi por isso que renovei. Penso que estou no sítio certo. Árbitros e ruído na comunicação social? Acho que há muito foco no futebol. É um desporto muito grande em Portugal e basta ligar a televisão, vê-se todas as noites. Para ser sincero não leio jornais, não vejo televisão e, portanto, estou um pouco isolado disso, mas vejo que as pessoas são muito interessadas. Se não estivessem interessadas, não havia todo o ruído. É disso que as pessoas gostam. Há muitos adeptos em Portugal que querem saber o que se passa. Faz parte do futebol e eu gosto disso"."A minha declaração relacionou-se com os últimos jogos, tivemos muito azar. Podíamos ter tido penáltis a nosso favor, mas também é a minha opinião no geral. Passei pela China, Holanda, sempre com VAR. A minha opinião? Preferia continuar sem VAR no futebol. Por vezes, interfere e outras não. Por vezes, existe comunicação com o árbitro e outras não. Para mim, devia devolver-se a responsabilidade aos árbitros. Por vezes vão estar corretos, outras não. Na minha opinião, é mais frustrante ter o VAR e tomarem-se decisões erradas à mesma. Se não houver um penálti a nosso favor contra o Inter sem o VAR, eu diria que era difícil ver. Mas com o VAR... Ninguém quer tomar a decisão correta? Para mim isso é mais frustrante. Aceito se continuarmos, é o que é. Mas eu não gosto"."A minha responsabilidade é 100%, eu é que sou o treinador. A mim perguntaram-me sobre folgas e a pausa para as seleções, e para mim é essencial dar descanso aos jogadores com este calendário. Os jogos são muito intensos, há cada vez mais jogos, os intervalos são mais curtos. Se conseguirmos dar algumas folgas aos jogadores, isso é essencial. Têm planos de treino individuais, mas folgas são precisas. Por vezes os jogadores não jogam nas seleções, passam 10 a 12 dias nos hotéis, quase não treinam, e é por isso que perdem a forma. O problema não é só meu, é de todos os treinadores. Isso não é desculpa. Perguntaram a minha opinião e eu dei a minha opinião. A minha responsabilidade? É total".