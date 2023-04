Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Ferro: «Esperava fazer pré-época com Schmidt» O central de 26 anos recorda a passagem pelo clube da Luz. Dos momentos de glória com Lage, até ser dispensado por Jorge Jesus, o jogador do Hajduk Split confessa que gostava de ter sido visto pelo atual treinador





• Foto: Hajduk Split