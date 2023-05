Benfica "de volta", o "impacto"de Musa e a luta do Sp. Braga "que também quer o 1.º lugar": tudo o que disse Schmidt

Roger Schmidt fez esta sexta-feira a antevisão ao encontro com o Sp. Braga, jogo grande da 31.ª jornada agendado para amanhã, às 20H30, no Estádio da Luz."Eles estão na luta pelo primeiro lugar. Temos um grande jogo à nossa espera, o Sp. Braga está a fazer uma temporada excelente, tem qualidade individual, joga um futebol muito atrativo, atacante, e é por isso que está a fazer uma época muito boa. Ainda podem ser campeões e estou à espera de um jogo fantástico em nossa casa. Temos mostrado nas últimas semanas que estamos de regresso, que recuperámos a dinâmica, é uma oportunidade de fazermos um grande jogo diante dos nossos adeptos. É também uma oportunidade de melhorar a nossa posição em relação ao Sp. Braga. Tivemos uma boa semana, estamos preparados para lutar até à última jornada pelo título e amanhã estaremos a postos para defrontar o Sp. Braga.""É jogar à Benfica e acreditar em nós próprios. Esta época demonstrámos que não interessa o adversáro, tanto nos jogos internacionais como na liga portuguesa tentámos sempre colocar em prática o nosso futebol, respeitando sempre o adversário. O que é decisivo é estarmos concentrados no que queremos fazer em campo e estarmos ao melhor nível. Precisamos que os jogadores estejam interligados, precisamos de equilíbrio na defesa. O Sp. Braga também é bom nas transições, mas isso para nós não é nada de novo, já nos deparámos muitas vezes com estas situações, precisamos de lutar muito. Depende dos duelos individuais, de ganhar as segundas bolas, de na altura certa mostrar qualidade e criar oportunidades para marcar.""Não há nada a fazer para mudar os resultados, um empate [2-2] e uma derrota [3-0], não vale a pena pensar nesses jogos. Tiveram a sua história mas para amanhã não têm qualquer impacto. Faltam 4 jornadas, temos 4 pontos de vantagem sobre o FC Porto e 6 sobre o Sp. Braga, é para isso que olho. Para a situação atual. Nesta altura da época, não faz sentido olhar para trás ou estar a pensar no passado, isso não tem impacto no que se vai passar amanhã. Temos de ser a melhor equipa, no máximo em termos de qualidade. O passado já não interessa.""Não vou anunciar o onze para amanhã, o que posso dizer é que ambos estão em muito boa forma. O Gonçalo marcou contra o FC Porto, para efeitos estatísticos foi dado autogolo, mas para mim o golo é dele. Tem feito uma época fantástica, marcou muitos golos, é um jovem ponta de lança que pela primeira vez tem esta responsabilidade no Benfica. Por vezes há algumas jornadas que não se marca, é normal. O que mais gosto nele é que trabalha muito para a equipa e o jogo dele não se resume aos golos. É importante em todos os elementos táticos, é assim que olho para tudo. O Musa tem estado muito bem, normalmente joga como suplente, mas tem tido muito impacto. Nas últimas semanas tem também vindo a desenvolver-se, está melhor em alguns pormenores relativamente ao início da temporada. Espero que amanhã esteja preparado para marcar, seja no onze ou a sair do banco.""Vou repetir o que já disse: temos é de estar concentrados nos nossos 90 minutos e não nos outros jogos. O que é decisivo é vencer os nossos jogos, se assim for não poderá haver qualquer interferência. Isso não tem grande impacto.""Têm estado muito bem dispostos, vejo muita qualidade, é invulgar termos tantos dias para preparar jogos. Eles estiveram muito bem nos treinos, estão motivados e cheios de confiança. Não vou revelar o que lhes vou dizer, mas não falo com eles apenas antes dos jogos, falamos de atitude, dos nossos golos, de tudo o que rodeia o clube. Jogos como o de amanhã precisam da experiência de toda a temporada. Aprendemos quando ganhamos, quando empatamos e quando perdemos. Felizmente ganhámos a maior parte dos nossos jogos, mas penso que todas estas experiências vão congregar-se no que vamos apresentar em campo. Não é com uma palestra que se vence um jogo. Tem a ver com a motivação, a liderança, com nós próprios e com o Benfica. Depois, entramos em capo e tentamos fazer um jogo excelente."