Da saída de Grimaldo (e o anúncio "desnecessário") à audácia do Sporting: tudo o que disse Schmidt

Schmidt e a saída de Grimaldo: «O anúncio com as fotografias e a entrevista não foi inteligente» Schmidt e a saída de Grimaldo: «O anúncio com as fotografias e a entrevista não foi inteligente»

A carregar o vídeo ...

Schmidt e o dérbi em Alvalade: «Não me interessa onde nos tornamos campeões » Schmidt e o dérbi em Alvalade: «Não me interessa onde nos tornamos campeões »

A carregar o vídeo ...

Roger Schmidt fez este sábado a antevisão ao dérbi de amanhã com o Sporting, jogo da 33.ª jornada agendado para as 20H30, em Alvalade."Trabalhámos arduamente esta temporada e temos de trabalhar pelos nossos objetivos. Estamos concentrados em nós, se vencermos no domingo somos campeões. É uma grande motivação para nós, sabemos que será um jogo extremamente difícil. O Sporting é uma equipa de topo, têm muita criatividade, são rápidos, têm uma abordagem clara, têm um bom treinador... São muito perigosos em momentos de transição. Será um jogo muito difícil mas estamos em grande forma. Temos jogado um futebol excelente. Respeitamos o adversário mas estamos completamente concentrados e acreditamos em nós próprios. Estamos prontos para vencer"."Nada. Isso para mim não é relevante, é uma coincidência. É a 33.ª jornada, o adversário não é importante. Só estou concentrado em vencer o campeonato"."Vou tentar resumir este tema. Quando vim para o Benfica, havia ruído à volta do Grimaldo, não se sabia se ia ficar ou não. Falámos no início da temporada e concordámos em começar do zero. O que se seguiu foi fantástico. O Grimaldo é um jogador chave, é um líder e fez uma temporada de eleição. Está sempre disponível, é muito profissional e assumiu muita responsabilidade esta temporada, não só a nível interno como internacional. O contrato dele acabava este verão e todos sabíamos isso. Fizemos os possíveis para o convencer a ficar, ainda acreditávamos nele, mas também respeitamos a opinião do jogador. O que ele pensa da segunda parte da sua carreira é crucial, este é um momento crucial na carreira. Se tomar a decisão de sair, eu respeito isso. A razão para essa decisão não importa, é a sua carreira, a sua vida. Talvez estejamos um pouco desiludidos por ele sair, mas temos de olhar para tudo isto de uma forma geral. Jogou no Benfica durante sete anos e meio no máximo, foi sempre titular, foi três vezes campeão, espero que seja quatro no final desta época. Não há muitos jogadores com esta história num só clube. Respeito o que está a fazer pelo Benfica. Quanto à publicação com as fotografias, acho que foi desnecessário. Acho que o poderiam anunciar, mas não acho que foi bom fazê-lo desta forma. Nem foi bom para os jogadores do novo clube, os jogadores não se querem concentrar na próxima temporada já. E tão pouco foi bom para ele. O que fez pelo Benfica até agora não encaixa com esta situação. O timing do anúncio não foi bom, para mim foi um erro. Deviam tê-lo aconselhado a fazer isto de outra maneira. Não sei se houve um acordo para fazer isto assim, mas tal como disse, temos de olhar para o cenário geral. É um jogador que terá o meu apoio até ao último segundo da temporada. Agradeço aquilo que fez por mim e respeito a sua carreira, é nosso jogador até ao último segundo"."Claro. Tentamos sempre jogar sempre consoante a nossa visão do futebol. Tentamos também ajustar-nos consoante o adversário, as tarefas são sempre um bocadinho diferentes, mas de forma geral confiamos no nosso estilo de futebol. Muita posse de bola, muitas movimentações, muita pressão, pressão alta... Queremos criar muitas situações e aumentar a probabilidade de ter tantas oportunidades quanto possível e dar ao adversário o menor número possível, é assim que vencemos jogos. Esta temporada jogámos assim e até em jogos difíceis fora de casa mostrámos esta atitude. Em jogos internacionais, em jogos difíceis cá em Portugal... Ele tem razão. Também há uma abordagem semelhante no Sporting. Jogam bem, são audazes, e não seria possível vencer o Arsenal sem o serem. Nessa altura eram líderes da Premier League e o Sporting já mostrou que pode jogar futebol de topo. Acho que vai ser um jogo entusiasmante"."Penso que esta temporada jogámos contra várias equipas que jogam com cinco atrás. Não sei as estatísticas, mas penso que os nossos jogos internacionais foram quase todos assim. Não vou dar o onze inicial de amanhã. Estou a pensar em muitas coisas e vou pensar até ao último momento. Bah está de regresso, Gilberto está fora, mas todos os jogadores têm treinado muito bem. Os jogadores estão concentrados, a qualidade tem sido altíssima, e tal como disse é preciso encontrar o equilíbrio certo. Aursnes tem estado bem na lateral-direita, e muitos jogadores da frente também estão em boa forma. Aursnes também já jogou bem a '6', numa zona mais ofensiva... Quanto à decisão de amanhã, será tomada amanhã".