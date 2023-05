Gonçalo Guedes vai ser operado ao joelho esquerdo

O Benfica revelou esta quarta-feira que Gonçalo Guedes vai ser operado nos próximos dias ao joelho esquerdo.O avançado tem uma "lesão na cartilagem" que necessita de "tratamento cirúrgico" e fica, por isso, fora do último jogo da época, sábado com o Santa Clara, onde os encarnados podem garantir o título.Gonçalo Guedes, que está na Luz por empréstimo do Wolverhampton, sofreu uma pancada no joelho durante o dérbi com o Sporting, ficou estendido no relvado bastante queixoso, tendo sido inclusivamente assistido pela equipa médica. Acabou, no entanto, por disputar o jogo até ao fim.