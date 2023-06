Assembleia Geral do Benfica, em direto

há 23 min 20:23

Outros temas

Mas não só. Há outros dois temas que já foram abordados na última Assembleia Geral e que hoje deverão voltar à baila: os novos estatutos e a auditoria forense à SAD anunciada por Rui Costa em outubro de 2021 e cujos resultados ainda não foram divulgados. Relativamente ao primeiro tópico, já na última Assembleia Geral a direção foi questionada, com o vice-presidente Jaime Antunes a não se comprometer com um timing para o documento ser apresentado aos sócios. Mas passaram oito meses e os benfiquistas devem voltar a levantar esta questão, que foi um tema forte do movimento ‘Servir o Benfica’ e da candidatura de Francisco Benitez à liderança das águias.