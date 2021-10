À atenção do Benfica: Dínamo Kiev empata sem golos frente ao Shakhtar

O Dínamo Kiev, adversário do Benfica na Liga dos Campeões de futebol, cedeu este domingo um empate caseiro sem golos frente ao Shakhtar Donetsk, mantendo a vantagem de três pontos para o rival na liderança do campeonato ucraniano.

Com este, o Dínamo Kiev soma 26 pontos em 10 jogos, nos quais cedeu somente dois empates, enquanto o Shakhtar segue com 23, tendo empatado dois e perdido um.

Dínamo Kiev e Benfica empataram 0-0 na Ucrânia, no arranque no grupo E da Champions, no qual os encarnados são segundos, com quatro pontos, a dois do Bayern Munique, que comanda, enquanto o Dínamo tem um e o Barcelona é último, com zero.