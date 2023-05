À atenção do Benfica: Enes Ünal sofreu lesão grave, vai ser operado e só volta a jogar em 2024

View this post on Instagram A post shared by Enes U¨nal (@enesunal16)

O avançado Enes Ünal só volta a jogar em 2024 devido a uma rotura do ligamento cruzado do joelho direito, lesão grave que o jogador do Getafe contraiu logo nos minutos iniciais do jogo diante do Betis e que o irá obrigar a ser operado, com o tempo de recuperação estimado a rondar os 9 meses. O internanacional turco era o alvo do Benfica para substituir Gonçalo Ramos, caso o português seja transferido no verão, mas agora os encarnados terão que apontar a outro jogador.Ünal recorreu ao Instagram para informar os fãs dos resultados dos exames de diagnóstico. "Olá a todos, tenho más notícias para vocês. Tenho uma rotura do cruzado. A vida move-se de forma misteriosa. Embora estivéssemos a lutar por um grande objetivo e eu sentisse que estava a dar grandes passos na minha carreira, não posso mentir. Foi um grande golpe para mim", escreveu como legenda de uma fotografia em que surge deitado ao lado da filha e com o joelho lesionado protegido."Agora só me restam duas coisas a fazer. Apoiar os meus companheiros de equipa até ao fim, não tenho dúvidas de que nos vamos salvar da descida. A segunda é preparar-me para a operação e continuar a trabalhar dia após dia. Sinto-me muito positivo e sinto que este é mais um desafio no meu caminho. O arrependimento não é uma opção para mim e continuarei a ser positivo e a desfrutar da minha vida e desta parte da minha profissão", sublinhou.