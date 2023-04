«A bola nunca chora nesses pés»: António Silva rendido à exibição de João Neves

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Joa~o Neves (@joao_neves87)

João Neves fez este domingo, na vitória do Benfica diante do Estoril (1-0) , a sua estreia como titular na equipa principal das águias, anotando uma exibição que não passou despercebida aos adeptos nem aos restantes companheiros que, no Instagram, deixaram muitos elogios ao jovem de apenas 18 anos."A bola nunca chora nesses pés", atirou António Silva, em resposta à publicação de João Neves, onde este destacou o triunfo de ontem.Fredrik Aursnes - que comentou: "grande!" -, Schjelderup e Hugo Félix também se mostraram rendidos à partida do médio.Rodrigo Gomes, extremo do Sp. Braga, sublinhou igualmente a exibição do amigo: "Joga muito!", escreveu.