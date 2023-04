'A bola nunca chora nesses pés'… em emojis: António Silva rendido à exibição de João Neves

View this post on Instagram A post shared by Joa~o Neves (@joao_neves87)

João Neves foi novamente titular na vitória do Benfica na visita ao Gil Vicente (0-2) , que continua a contar com os mesmos elogios de António Silva , mas desta vez… com emojis. A exibição do médio voltou a ser notada pelos adeptos em Barcelos, mas também pelo colegas de equipa.Novamente, 'a bola nunca chora nesses pés' com os emojis de uma cruz, uma figura a chorar e um pé, coloca António Silva nos comentários da publicação do jovem médio do Benfica.Florentino Luís destacou o apoio dos benfiquistas na casa do Gil Vicente - "Muito felizes por esta vitória e por continuarmos no nosso caminho! Que apoio fenomenal, obrigado a todos os presentes em Barcelos", escreveu numa publicação comentada por Fernando Pimenta: "Um passo mais perto".As mesmas palavras foram usadas por João Mário, ao passo que Otamendi sublinhou também a 'folha limpa' - o central 'estava à bica', mas ontem escapou aos cartões e está à disposição de Roger Schmidt para o jogo do próximo sábado, frente ao Sp. Braga: "Seguimos juntos! Grande vitória da equipa para conseguirmos continuar no caminho certo!+3 pontos. Clean sheet".













