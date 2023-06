A conversa entre Rui Costa e Schmidt após empate com o PSG: «Nem é pelo ponto, até podíamos ter perdido...»

"Foi só um ponto" o que o Benfica trouxe do jogo com o PSG no Parque dos Príncipes, em Paris, mas para Rui Costa foi bem mais do que isso. No terceiro episódio da série 'Eu amo o Benfica' na plataforma Bplay, são divulgadas as palavras que o presidente dos encarnados dirigiu a Roger Schmidt no balneário após o encontro de outubro."Não é fácil conseguir um ponto aqui", começou por desabafar o treinador dos encarnados que logo ouviu de Rui Costa: "Nem conseguir o ponto nem jogar aqui. Foi só 1 ponto mas o futebol... Nem é pelo ponto, até podíamos ter perdido o jogo, mas jogámos muito", disse visivelmente entusiasmado.O capítulo - que será divulgado na íntegra a partir das 18 horas no Bplay - dá conta do que muitos apelidavam de "mês de terror", com jogos frente a PSG, Juventus e FC Porto (entre outros desafios), um ciclo sobre o qual João Mário fez o balanço. "À partida seria um mês muito difícil, mas o que fizemos foi extraordinário. Só um grande grupo de homens, com muita personalidade, com muito caráter, o podia ter feito. Acabar em 1.º naquele grupo foi histórico", diz na série.Dia 21 de outubro foi dia de clássico no Dragão, com um golo de Rafa a dar a vitória ao Benfica frente ao FC Porto. Se no final houve festa no balneário sob a batuta de Rui Costa, no túnel houve 'aviso' de Gonçalo Ramos a Enzo: "Atenção às entradas que estão sempre a fazer fita. Se der para rematar, remata que eu vou à segunda bola".