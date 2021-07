Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A crónica do Benfica-Marselha, 1-1: abriu-se a dúvida com dois sistemas Equipa cheia de dinâmica ofensiva na 1.ª parte, ficou mais consistente no 3x4x3 do 2.º tempo





• Foto: Bruno Colaço