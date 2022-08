Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A crónica do Midtjylland-Benfica, 1-3: Olear a máquina no reino dos vikings Exibição QB do Benfica, com rasgos de classe e alguma permeabilidade defensiva à mistura





• Foto: Vítor Chi