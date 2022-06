Everton agradece ao Benfica no adeus mas admite: «Não foi da forma que imaginávamos»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Everton Soares (@evertons) O jogador brasileiro, de 26 anos, cumpriu 96 jogos oficiais pelas águias em duas temporadas, apontando 15 golos.

Everton viu esta segunda-feira a transferência confirmada em definitivo para o Flamengo após duas temporadas no Benfica. O internacional brasileiro usou as redes sociais para se despedir dos adeptos e do clube onde chegou em 2020, proveniente do Grémio."Fica aqui o meu agradecimento ao Benfica por estas duas temporadas, certamente não foi da forma que imaginávamos, foram duas temporadas difíceis e de muito aprendizagem e sabedoria. Saio em busca de um novo desafio, mas com a certeza de sempre que carregarei as melhores memórias. Obrigado", escreveu Cebolinha.