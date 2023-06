A emotiva mensagem da mulher de Di María: «Sigo-te para todo o lado e guardo todas as balas que venham»

A mulher de Ángel Di María, que se prepara para voltar ao Benfica, assinando por uma temporada, escreveu uma emotiva mensagem no Instagram, onde encoraja o avançado ser "feliz". Sem nunca falar dos campeões nacionais, Jorgelina Cardoso responde aos que criticam o jogador por não voltar ao Rosario Central, clube onde se formou e de onde saiu para os encarnados, em 2007. Disse mesmo que está pronta a dar o corpo às balas pelo companheiro."Estou muito orgulhosa de ti, por nunca te teres rendido apesar dos insultos que recebias na seleção. Mas muito mais orgulhosa estou de que continues em frente, com o sonho de voltar ao Central! De voltar quando quiseres e não quando te impuserem ou te mandem ou quando um 'valente' pavão ordene atrás de um telefone", atirou Jorgelina Cardoso. "Só os que te amam sabem que amas o Central e que não precisas de ir ver um jogo ou ir aplaudir para que sintas o que sentes pelo clube", acrescentou.Depois, a mulher do reforço das águias fez um sentido apelo: "Não deixes que nada ofusque os teus sonhos, faz o que sentires e sempre que tenhas vontade. Sigo-te para todo o lado, guardo todas as balas que venham, porque prefiro que me perfurem a mim e não a ti. Ocupa-te de seres feliz a fazer o que amas. Ver-te desfrutar de tudo isto enche-me a alma. Alguma coisa fizeste para que tanta gente de encha de carinho."A desfrutar um período de férias, Fideo, de 35 anos, teve um fim-de-semana de grandes emoções. No sábado, participou na homenagem a Maxi Rodríguez, no estádio do Newell's Old Boys, rival do Central, onde foi aplaudido. No domingo, esteve no jogo de despedida de Riquelme, no estádio do Boca Juniors, Bombonera, onde foi novamente acarinhado.Jorgelina Cardoso referiu-se ao acontecimento de sábado. "Nunca duvidaste em ir, é teu amigo, não ias falhar. Arriscaste sem medo perante adeptos vizinhos que podiam ter-te assobiado 'pelo folclore do futebol' e não só isso não aconteceu, como te ovacionaram de uma forma que não podíamos acreditar. Isto também é Rosario, também se passam coisas bonitas e sentimos orgulho. Centenas de mensagens de gente bonita, a sentirem orgulho em ti. Pessoas que realmente pensam com cabeça, que estão loucas para que voltes, mas que te respeitam e não te insultam, pessoas que entendem o que está bem e o que está mal."A mulher de Di María destacou a forma como os adeptos dos dois rivais de Rosário se uniram. "Que orgulhosa estou de ti e dos amigos que tens! Que sorte que seja uma minoria a procurar o ódio e a gerar mal-estar entre adeptos de um clube e do outro, que bom que ganhem sempre os bons. Continuo a sonhar com o que é possível, com o sermos um só. O que seria a Argentina se nos uníssemos para tudo como naquele 18 de dezembro?", acrescentou, numa alusão final do Mundial'2022, frente a França.