«A ideia é ele renovar, sim»: empresário de Gilberto desmente rumores sobre saída do Benfica

Allan Espinosa, empresário de Gilberto, desmentiu esta terça-feira os rumores que têm colocado o lateral brasileiro na porta da saída da Luz, depois de ter perdido a titularidade na direita da defesa encarnada para o internacional dinamarquês Alexander Bah.

"Não sei quem falou isso, mas eu continuo a representar o Gilberto desde os seus 16 anos e nada mudou. E não estive com ninguém do Flamengo a falar sobre esse assunto", começou por dizer Allan Espinosa, em declarações à 'Coluna do Venê', do jornalista Venê Casagrande, assumindo ainda o desejo do lateral em renovar contrato com as águias. "Benfica colocou-o na vitrine para negociá-lo? Também não tenho essa informação. Pelo contrário, o Gilberto foi e tem sido importante nesta temporada histórica que o Benfica tem feito com o belo trabalho do Roger [Schmidt]. Hoje tem o Bah, lateral da seleção da Dinamarca, e o Gilberto a entrar sempre nos jogos importantes. Contrato? Vai até 2025. A ideia é renovar, sim."