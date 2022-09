A jogada de Enzo Fernández que encantou a Luz

O médio argentino Enzo Fernández disputou apenas o seu 10.º jogo com a camisola do Benfica, mas a Luz parece já rendida ao talento do ex-River Plate. Além de ter feito uma exibição segura a meio campo diante do Maccabi Haifa , o jogador de 22 anos deixou ainda um detalhe que impressionou a falange de apoio do Benfica.