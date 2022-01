A lista de 23 convocados de Nélson Veríssimo para defrontar o Boavista

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica revelou esta segunda-feira a lista de 23 convocados para o jogo com o Boavista, na terça-feira, a contar para as meias-finais da Allianz Cup.Nélson Veríssimo chamou Henrique Araújo, avançado que habitualmente atua na equipa B do Benfica, tal como o internacional sérvio Nemanja Radonjic, recuperado de lesão.Odysseas Vlachodimos e Helton Leite;Vertonghen, André Almeida, Grimaldo, Gilberto, Morato, Ferro e Valentino;Pizzi, Rafa, Julian Weigl, João Mário, Everton, Paulo Bernardo, Nemanja Radonjic, Gil Dias, Diogo Gonçalves, Meïte e Adel Taarabt;Yaremchuk, Henrique Araújo e Gonçalo Ramos.