A lista de convocados do Benfica para o arranque da Liga Bwin

O Benfica divulgou esta sexta-feira a lista de convocados para o jogo com o Arouca desta noite (20H15), encontro que abre a 1.ª jornada da Liga Bwin 2022/23. Destaque para a ausência de André Almeida e para a chamada do guarda-redes Kokubo.





Lista de convocados do Benfica:



Guarda-redes: Vlachodimos, Helton e Kokubo;



Defesas: Gilberto, Grimaldo, Vertonghen, Bah, Otamendi, António Silva e Morato;



Médios: João Mário, Chiquinho, Weigl, Enzo e Florentino;



Avançados: Neres, Yaremchuk, Rafa, Musa, Henrique Araújo e Gonçalo Ramos;