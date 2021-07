A lista de convocados do Benfica para o jogo com o Marselha

Jorge Jesus chamou 23 jogadores para o particular com o Marselha, sendo de destacar a primeira chamada de Otamendi. Por outro lado, realça-se a ausência de Meité, jogador que só chegou nos últimos dias à Luz e também de Gabriel, médio que fica fora dos planos da equipa técnica.





Tal como era expectável, e à semelhança do que já havia acontecido no encontro com o Lille, Jota e Chiquinho voltarama ficar de fora da convocatória de Jorge Jesus.Guarda-redes: Odysseas, Mile Svilar e Helton Leite;Defesas: Gilberto, Grimaldo, Lucas Veríssimo, Vertonghen, Otamendi, Ferro, Gil Dias e Paulo Bernardo;Médios: Florentino, Julian Weigl, Gedson, João Mário, Pizzi e Taarabt;Avançados: Rafa, Gonçalo Ramos, Vinícius, Waldschmidt, Seferovic e Rodrigo Pinho.