A lista do Benfica para a UEFA: uma entrada e cinco saídas

A UEFA já atualizou no seu site a lista de jogadores do Benfica inscritos para disputar as rondas a eliminar da Liga dos Campeões, numa atualização na qual se destaca a entrada de Gil Dias. Em plano inverso, saem da lista Ronaldo Camará, Gedson Fernandes, Ferro, Pedro Ganchas e Lucas Veríssimo (este último lesionado).De notar a continuidade de Pizzi, que foi emprestado ao Basaksehir - um negócio feito já depois da data de entrega da lista -, e de Rodrigo Pinho, que continua lesionado.O clube da Luz, recorde-se, vai disputar os oitavos-de-final da Champions diante do Ajax, numa eliminatória com jogos marcados para 23 de fevereiro (Luz) e 15 de março (Amesterdão).Guarda-redes: Svilar, Samuel Soares*, Kokubo*, Helton Leite e VlachodimosDefesas: Gilberto, Grimaldo, Vertonghen, Otamendi, André Almeida, Rafael Brito*, Filipe Cruz*, Tomás Araújo*, Pedro Álvaro* e Morato*Médios: Meité, Diogo Gonçalves, João Mário, Pizzi, Lázaro, Weigl, Gil Dias, Taarabt e Paulo Bernardo*Avançados: Everton, Darwin, Seferovic, Yaremchuk, Rodrigo Pinho, Radonjic, Rafa, Henrique Araújo*, Gerson Sousa*, Tiago Gouveia*, Úmaro Embaló* e Gonçalo Ramos**Lista B